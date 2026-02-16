L’Eclissi è finita | Francesco Totti prepara il ritorno al trono giallorosso

Francesco Totti torna a parlare di un possibile ritorno nella Roma, dopo aver annunciato di aver iniziato a valutare questa possibilità. La decisione nasce dalla voglia di contribuire di nuovo alla sua squadra del cuore, ormai lontana dai campi da qualche anno. Totti ha incontrato i dirigenti del club e si è mostrato disponibile a discutere di un ruolo futuro, anche se ancora non ci sono dettagli definitivi. La sua presenza in città e le recenti conversazioni alimentano le speranze dei tifosi di rivederlo presto in giallorosso.

Il tormentone più lungo della storia moderna della Capitale sembra essere giunto ai titoli di coda, o meglio, a un nuovo, clamoroso inizio. Francesco Totti è pronto a varcare nuovamente i cancelli di Trigoria, non più come “peso” istituzionale, per citare la sua amara conferenza d’addio del 2019, ma come perno operativo di una Roma che guarda al centenario del 2027 con ambizioni rinnovate. La conferma, arrivata direttamente dalla leggenda giallorossa durante un evento Betsson, ha squarciato il velo di riservatezza che la proprietà Friedkin aveva steso sulla trattativa. «Ritorno alla Roma? Ne stiamo parlando, mancano ancora alcuni dettagli da limare ma confermo che ci stiamo ragionando», ha dichiarato Totti ai microfoni di Sky Sport, certificando un riavvicinamento che solo pochi mesi fa appariva utopistico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

