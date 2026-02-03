francesco renga prima sanremo e poi il tour nei teatri

Francesco Renga si prepara a un anno intenso. Dopo la sua prima partecipazione a Sanremo, il cantautore bresciano si concentrerà anche sul tour nei teatri, che partirà a breve. La sua presenza tra i Big del Festival di Sanremo segna un passo importante nella sua carriera e ha già attirato molta attenzione.

Milano, 3 febbraio 2026 – Si è appena aperto un anno molto impegnativo pe r Francesco Renga. Il cantautore bresciano sarà sul palcoscenico a fine febbraio con la sua partecipazione fra i Big del Festival di Sanremo 2026. Sul palco del Teatri Ariston dal 24 al 28 febbraio porterà ‘Il meglio di me’. Durante la serata delle Cover del Festival di Sanremo 2026, Francesco Renga sarà di scena con Giusy Ferreri. Il duetto li vedrà protagonisti di un omaggio a David Bowie con ‘Ragazzo solo, ragazza sola ’, versione del capolavoro ‘Space Oddity’ cantata in italiano da David Bowie con testo riscritto da Mogol e pubblicata nel 1970. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Francesco Renga torna dal vivo con un nuovo tour.

