Uno strepitoso manifesto millennial che non si crogiola nella nostalgia, ma anzi riflette sul potere salvifico dei ricordi capaci di ristrutturare la nostra identità. Cast perfetto. Francesco Mandelli c'è riuscito. Niente frasi a effetto, niente giri di parole, niente "podcast che ti dicono che volere è potere". Insomma, niente retorica spicciola: solo l'esatta traslitterazione di quella "generazione ponte", come la chiama Beatrice Arnera in una scena capace di riassumere il pensiero dei Millennials. Sì, "una generazione ponte, in un paese dove i ponti crollano". Manifesto preciso fino alla virgola. Mica era facile, anzi. Soprattutto se l'ispirazione arriva da un brano, quello dei Pinguini Tattici Nucleari. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Cena di Classe, recensione: Francesco Mandelli ci ricorda quando eravamo felici

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