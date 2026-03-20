Scuola e Millennials al cinema | Francesco Mandelli presenta ‘Cena di classe’ una commedia corale sulle emozioni giovanili

Francesco Mandelli presenta ‘Cena di classe’, una commedia corale che si concentra sulle emozioni dei giovani di oggi. Il film è stato girato recentemente e sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane. La storia si svolge durante una cena tra amici, con dialoghi che ritraggono situazioni quotidiane e sentimenti comuni tra i Millennials. La pellicola affronta temi legati alla generazione e alle relazioni interpersonali.

Francesco Mandelli dedica il suo nuovo film ai Millennials, esplorando le loro emozioni. Al cinema “Cena di classe” dal 26 marzo L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Cena di classe, il teaser del film di Francesco MandelliIl cinema italiano si prepara a una nuova sfida con “Cena di classe”, il film diretto da Francesco Mandelli. ‘Cena di classe’: il teaser trailer del film di Francesco MandelliFrancesco Mandelli ha lanciato il primo teaser trailer del suo nuovo film Cena di classe e ha scelto come protagonista una pecora. Tutti gli aggiornamenti su Francesco Mandelli Temi più discussi: Rimpatriate, segreti e nostalgia: perché Cena di Classe parla a un’intera generazione; Cena di Classe, la nuova commedia di Francesco Mandelli: È il primo film sui Millennials; Beatrice Arnera a cena con i vecchi compagni di classe (c’è anche l’ex Andrea Pisani); Rimpatriata fuori controllo: Cena di classe di Francesco Mandelli. Francesco Mandelli: Cena di classe è il mio atto d’amore verso l’adolescenzaTorno al cinema con un atto d'amore verso l'adolescenza. Così all'Adnkronos Francesco Mandelli parla del suo nuovo film 'Cena di classe' (dal 26 marzo in sala con Medusa): un vero e proprio ... adnkronos.com Cena di Classe, la nuova commedia di Francesco Mandelli: È il primo film sui MillennialsI Millennials non hanno mai avuto davvero un film che li rappresentasse, e questo vuole essere il primo: Francesco Mandelli firma la commedia Cena di Classe, nelle sale dal 26 marzo. DI Redazione ... deejay.it Incontra Herbert Ballerina e Francesco Mandelli al The Space Cinema Corciano Venerdì 27 marzo, ore 21:00 The Space Cinema Corciano Cena di Classe https://tinyurl.com/yc8ehbwm - facebook.com facebook Torna a teatro con il suo primo spettacolo: Come una catapulta. È nel film di Francesco Mandelli Cena di classe e presenza fissa nei programmi Rai di De Martino, da Bar Stella a Stasera tutto è possibile fino ad Affari tuoi. C’è chi scommette che avrà anche un x.com