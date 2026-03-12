Forza Italia a Genova lancia l' hub per i diritti testimonial Francesca Pascale

A Genova, Forza Italia ha presentato l’hub ‘Diritti e Libertà’, con Francesca Pascale come testimonial a sorpresa. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti del partito e il coinvolgimento diretto della ex compagna di un politico. La presentazione si è svolta in una location cittadina, attirando l’attenzione dei presenti e dei media locali.

"I diritti civili non sono una concessione né un monopolio culturale. Se vogliamo governare il futuro, dobbiamo guidare il dibattito. Libertà individuale, equità e dignità della persona sono il cuore della cultura liberale" Presentata a Genova l'hub ‘Diritti e Libertà’ di Forza Italia, con testimonial a sorpresa Francesca Pascale. Alla guida c'è Tommaso Scalzi. Mario Mascia, avvocato, ex assessore della giunta Bucci e ora capogruppo di in Sala Rossa, spiega: “Rete dedicata alla battaglia dei diritti umani e civili, naturale conseguenza dell'identità liberale e garantista di Forza Italia: la difesa di tutte le libertà è il nostro Dna. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

