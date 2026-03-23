“Ti sembra che quello che dai non è mai abbastanza.è sempre un mettersi in discussione dubitando anche di se stesse. E io dubito tanto di me”era stataFrancesca Michielina dirlo a Verissimo lo scorso anno, nel corso di un’intervista con la Toffanin in cui aveva parlato delladifficoltà di essere donne nel mondo della musica. E proprio oggi le dichiarazioni dell’artista diventano ancora più attuali. Infatti è delle ultime ore ilvideo diventato virale in cui la cantante balla sul palcodurante la sua esibizione alFestival di SanNoLo a Milano.La clip è stata criticata e non apprezzatada molti utenti sui social che hanno lasciato commenti negativi. Francesca ieri sera super ospite al Festival di SanNoLo a Milano??????pic. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Francesca Michielin, le critiche sul suo balletto: “Magari qualcosa di buono la vecchia manager faceva”

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