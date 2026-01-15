Affidati i lavori per la manutenzione del reticolo idrografico minore | investimento di 70 mila euro

Il Comune ha programmato interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore, con un investimento di 70 mila euro. Questi interventi, suddivisi in sette interventi specifici, mirano a migliorare la gestione delle acque meteoriche e a garantire la sicurezza delle infrastrutture stradali. La pianificazione si integra con le attività di manutenzione dei fossi anche sui terreni privati, contribuendo a una gestione più efficace del territorio.

Sono sette gli interventi previsti per migliorare la gestione delle acque meteoriche e garantire la sicurezza delle infrastrutture stradali del territorio comunale, una programmazione che si aggiunge all'intervento per la manutenzione dei fossi anche nei terreni privati. Sono stati affidati alla ditta Battistini Curzio Srl (di Talamello) i lavori per gli "Interventi di manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore - anno 2025". Gli interventi, distribuiti su sette diverse vie del territorio comunale, sono finalizzati alla messa in sicurezza di fossi e attraversamenti stradali e all'eliminazione di potenziali allagamenti delle sedi stradali, con l'obiettivo di migliorare complessivamente la gestione delle acque meteoriche e garantire la sicurezza delle infrastrutture.

