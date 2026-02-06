Ponte di Paderno nominato il commissario straordinario Aldo Isi Ma le consulte si ribellano | Fermate tutto

Il ministero delle infrastrutture ha ufficialmente nominato Aldo Isi come commissario straordinario per il nuovo ponte di Paderno. La decisione ha scatenato le proteste delle consulte locali, che chiedono di fermare subito tutto il progetto. La tensione cresce mentre le comunità si organizzano per opporsi alla nomina e al futuro dell’opera.

Il ministero delle infrastrutture nomina il commissario straordinario per il nuovo ponte di Paderno, il territorio si prepara alla protesta. Due eventi contrapposti che fotografano lo scontro sempre più duro tra istituzioni e amministrazioni locali sul progetto che dovrà sostituire il ponte San.

