Irca si è insediato il commissario straordinario Roberto Rizzo

Irca ha ufficialmente un nuovo commissario, Roberto Rizzo, che ha preso servizio ieri 12 febbraio. La nomina è arrivata in seguito a una decisione del governo per gestire meglio le criticità dell'azienda. Rizzo ha già iniziato a conoscere i principali problemi dell’istituto e si è incontrato con alcuni dirigenti per pianificare le prime mosse. La sua presenza mira a risolvere questioni urgenti e a riorganizzare l’attività di Irca.

Si è insediato, ieri 12 febbraio, alla guida dell'Irca Roberto Rizzo, nominato commissario straordinario con decreto presidenziale n. 33Serv. 1°S.G. del 9 febbraio 2026, assicurando così la continuità amministrativa dell'ente dopo la scadenza del mandato del Cda. Nel corso della seduta di insediamento l'amministratore uscente Vitalba Vaccaro ha effettuato il passaggio di consegne al commissario straordinario che resterà in carica fino alla ricostituzione del nuovo Cda. Roberto Rizzo è dirigente dell'assessorato regionale al Bilancio, attualmente in servizio presso l'assessorato alle Attività produttive, dove ha maturato una consolidata esperienza nei principali processi di riorganizzazione del sistema produttivo regionale.