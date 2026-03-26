All’interno di Forza Italia in Sicilia si registrano tensioni e mancanza di segnali per un cambiamento, mentre nel partito si verifica l’uscita di Maurizio Gasparri dal ruolo di capogruppo al Senato. La situazione riflette una fase di scontri interni e di divergenze tra i membri.

Il commento dell'eurodeputato azzurro Marco Falcone dopo un confronto con il governatore Schifani. "Il partito deve tornare a essere organizzato, autorevole e radicato nei territori" Ferri corti dentro Forza Italia in Sicilia, nella giornata che vede Maurizio Gasparri lasciare la carica di capogruppo al Senato. A riaprire la polemica, mai sopita, è l'eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo: "Ho incontrato questa mattina a Palermo il presidente Renato Schifani per un confronto approfondito su quanto emerso nelle ultime settimane e sulla necessità, ormai evidente, di un cambio di passo nella gestione di Forza Italia in Sicilia". 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Forza Italia, tensioni anche in Sicilia: ""Nessun segnale per un cambio di passo"

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