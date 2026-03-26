Una nuova nomina all’interno del gruppo politico al Senato, con la nomina di una nuova capogruppo. La persona ha commentato di aver letto ricostruzioni non corrispondenti alla realtà, precisando che si è trattato di un cambio normale e di una decisione interna senza coinvolgimento di firme o contestazioni. Ha aggiunto che il gruppo si basa su una comunità di valori condivisi.

“Ho letto delle ricostruzioni fantasiose ma è stata una nomina e un avvicendamento normale all’interno di un gruppo politico che ha una comunità di valori. Decisione presa dal gruppo con grande serenità e di cui si parlava da tempo” sono le prime parole della senatrice di Forza Italia Stefania Craxi fuori da Palazzo Madama dopo la riunione che ha ufficializzato la sua nomina a capogruppo del partito in Senato. “La mano di Marina Berlusconi?” prosegue rispondendo ai cronisti, “Con lei mi lega un sentimento di stima e affetto che legava anche i nostri padri. Detto questo Marina Berlusconi non è solita mettere becco nelle questioni del partito se non per esprimere opinioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Forza Italia, Stefania Craxi nuova capogruppo al Senato: “Firme contro Gasparri? Non le ho viste”

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