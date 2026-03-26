Forza Italia | Gasperri si dimette da capogruppo al Senato Lo sostituira’ Stefania Craxi

Maurizio Gasparri si è dimesso dalla carica di capogruppo di Forza Italia al Senato. Al suo posto sarà nominata Stefania Craxi, secondo quanto annunciato dal partito. La decisione arriva in un momento di turbolenza politica, con il governo guidato da Meloni che affronta diverse difficoltà, tra cui il risultato di un referendum e le dimissioni di un'altra figura di rilievo del settore ministeriale.

ROMA – Non c’è pace peril governo Meloni. Dopo il risultato negativo del referendum e le dimissioni dell’ormai ex ministra del Turismo, Daniela Santanchè, adesso è il turno di Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato di Forza Italia. Oggi, giovedì 26 marzo, nel pomeriggio il forzista ufficializzerà la sua decisione di lasciare l’incarico. Secondo quanto appreso, 14 senatori azzurri su 20 avrebbero firmato una lettera in cui si chiedeva la sostituzione del capogruppo a Palazzo Madama al fine di garantire l’unità del partito. A Gasparri sarebbero state date 48 ore per gestire la exit strategy. La candidata più accreditata a succedergli è Stefania Craxi, attualmente presidente della commissione Esteri e difesa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Forza Italia: Gasperri si dimette da capogruppo al Senato. Lo sostituira’ Stefania Craxi Articoli correlati Leggi anche: Forza Italia, Gasparri si dimette da capogruppo al Senato: Stefania Craxi in successione Leggi anche: Terremoto anche in Forza Italia: Gasparri si dimette da capogruppo. Stefania Craxi in pole Tutto quello che riguarda Forza Italia Temi più discussi: Caos Forza Italia, sul tavolo raccolta firme al Senato contro Gasparri. Idea Craxi capogruppo; Lotito- Masaniello. Arma la rivolta in Forza Italia. Via Gasparri da capogruppo; Lotito avvia una raccolta firme per sostituire Gasparri come capogruppo di Forza Italia al Senato; Forza Italia lancia la sfida a Lecco, Gasparri: Noi trasparenti. Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia al Senato, riunione nel pomeriggioSi dimette il capogruppo al senato di Forza Italia, Maurizio Gasparri. La decisione - a quanto si apprende da fonti parlamentari azzurre - verrà formalizzata alle 16:30 ... rainews.it Resa dei conti anche in Forza Italia dopo il referendum: Gasparri si dimette da capogruppo al SenatoDopo la sconfitta al referendum parte la resa dei conti anche in Forza Italia: il primo a farne le spese è Maurizio Gasparri, che si è dimesso da capogruppo del partito al Senato. tpi.it Forza Italia, Maurizio Gasparri verso le dimissioni da capogruppo al Senato - facebook.com facebook #Gasparri si è dimesso da capogruppo di Forza Italia in Senato x.com