Viale Ceccarini Forza Italia | Serve un cambio di passo Il salotto di Riccione non può essere lasciato così

Il capogruppo di Forza Italia a Riccione, Andrea Dionigi Palazzi, ha commentato le condizioni di viale Ceccarini, descrivendo la zona come degradata e sottolineando la necessità di un cambiamento. La sua dichiarazione si concentra sulla situazione attuale nel cuore della città e sulla richiesta di interventi per migliorare lo stato della strada.

Il capogruppo Andrea Dionigi Palazzi (Forza Italia) denuncia degrado, rifiuti e cantieri lasciati in stato di incuria nel cuore di Riccione Il capogruppo di Forza Italia a Riccione, Andrea Dionigi Palazzi, interviene sulle condizioni di viale Ceccarini, denunciando una situazione di degrado nel cuore della città. “Viale Ceccarini, simbolo dell’eleganza e dell’accoglienza di Riccione, oggi si presenta purtroppo in condizioni che destano forte preoccupazione tra cittadini, residenti e operatori economici. Presenze di senzatetto, accumuli di immondizia e cantieri lasciati in condizioni di evidente incuria stanno contribuendo a trasmettere un’immagine di degrado nel cuore della città”. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

