Dopo l'uscita di Gasparri, Forza Italia ha nominato Stefania Craxi come nuova capogruppo al Senato. Nata a Milano nel 1960, ha un passato professionale vario prima di entrare in politica. La sua nomina è stata ufficializzata di recente, segnando un cambio di leadership all’interno del partito.

Stefania Gabriella Anastasia Craxi, nata a Milano il 25 ottobre 1960, è una figura che ha attraversato mondi professionali diversi prima di affermarsi come una delle protagoniste della politica italiana contemporanea. Figlia dello storico leader del Partito Socialista Italiano e presidente del Consiglio Bettino Craxi, e sorella maggiore di Bobo Craxi, ha costruito un percorso personale che l’ha portata dalla televisione alle istituzioni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @radio1rai Il suo esordio professionale avviene nel mondo televisivo nel 1985, quando inizia una collaborazione con Canale 5 ricoprendo il ruolo di segretaria di produzione per il programma “W le donne” e per Miss Italia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Forza Italia cambia volto, dopo Gasparri, arriva Stefania Craxi: cosa sapere sulla neo capogruppo al Senato

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