Forti raffiche di vento hanno causato la deviazione di un volo proveniente da Napoli, che doveva arrivare a Genova, e l’aereo è stato costretto ad atterrare a Pisa. Le condizioni meteorologiche avverse stanno influenzando anche i trasporti marittimi e gli spostamenti via aria, con diversi disagi segnalati negli aeroporti di varie città.

Il vento di burrasca sta creando disagi non solo nei trasporti marittimi, ma anche negli aeroporti. Un volo proveniente da Napoli e diretto a Genova è stato costretto ad atterrare a Pisa per il maltempo. L'aeroporto di Genova resta aperto e operativo, ma le ripercussioni già sono evidenti. Anche a Napoli disagi per il maltempo, ma al momento limitati al trasporto marittimo. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Donne falciate a Corso Garibaldi: il video dell'investimento. E' giallo sulla patente ritirata al 34enne Tragico incidente nel centro di Napoli, morte due donne: il conducente dell'auto sottoposto a test tossicologici e alcolemici 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Forti raffiche di vento, aereo da Napoli dirottato su Pisa

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