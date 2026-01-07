Allerta meteo a Napoli e in Campania | forti raffiche di vento a partire da stasera

La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo per Napoli e la Campania, prevedendo forti raffiche di vento e mare molto agitato. L’evento si estenderà dalla sera di oggi fino alla tarda mattinata di domani, giovedì 8 gennaio. È importante seguire le indicazioni ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per affrontare le condizioni meteorologiche avverse.

Forte vento e mare agitato in Campania a partire da stasera e fino alla tarda mattinata di domani, giovedì 8 gennaio: l'allerta meteo della Protezione Civile. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Tempesta in arrivo sull'Italia: forti raffiche di vento e piogge record, scatta l'allerta meteo Leggi anche: Forti raffiche di vento, scatta una nuova allerta meteo: attenzione anche alle onde La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Avviso di proroga di allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico valido dalle ore 00:00 di martedì 6 gennaio alle ore 20:00 di mercoledì 7 gennaio 2026; Pioggia in arrivo su Napoli e provincia, allerta meteo della Protezione civile; Proroga allerta meteo Napoli, chiusi parchi e arenili 7 gennaio 2026; Continua l'allerta meteo gialla in Campania: prorogata fino alle 20 di mercoledì. Allerta meteo a Napoli e in Campania: forti raffiche di vento a partire da stasera - Forte vento e mare agitato in Campania a partire da stasera e fino alla tarda mattinata di domani, giovedì 8 gennaio: l'allerta meteo della Protezione ... fanpage.it

Maltempo in Campania, allerta meteo per vento e mare agitato - La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato una allerta meteo per venti forti e conseguente mare agitato. msn.com

Ancora maltempo in Campania, prorogata allerta gialla - La Protezione Civile regionale ha esteso per altre 24 ore l'allerta meteo di livello gialla, dalle 20 di martedì 6 gennai ... rainews.it

A Roma l’inverno si fa con poco: qualche allerta meteo e le foglie nei tombini, gli alberi spogli, le grondaie che gracchiano insieme a qualche corvo, il livello del Tevere che sale e le luci calde che si bagnano nell’acqua. x.com

: ` L'avviso regionale di allerta meteo prevede per la (che comprende , , , ) i - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.