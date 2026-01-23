Scossa di terremoto nella notte a Casteldaccia | paura ma nessun danno

Una scossa di terremoto di magnitudo 2,7 si è verificata nella notte a Casteldaccia, rilevata dall'Ingv alle 00:34. L’evento è stato percepito anche nei comuni circostanti, come Bagheria, senza causare danni. La lieve intensità ha generato timore tra la popolazione, ma fortunatamente non si sono registrati conseguenze o danni materiali.

Una scossa di terremoto è stata rilevata dall'Ingv a mezzanotte e 34 a Casteldaccia. Qualcuno l'ha avvertita anche nei comuni vicini, come Bagheria, nonostante l'intensità non sia stata particolarmente elevata, ovvero una magnitudo di 2,7.Nello specifico la scossa è stata registrata dall'Ingv di.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Terremoto in Romagna: doppia scossa oggi 13 gennaio 2026 tra Ravenna e Forlì-Cesena — Paura ma nessun grave dannoIl 13 gennaio 2026, la Romagna è stata colpita da due scosse di terremoto tra Ravenna e Forlì-Cesena, entrambe di magnitudo superiore a 4.

Scossa di terremoto avvertita a Forlì, gente in strada, ma nessun dannoA Forlì, questa mattina, è stata avvertita una scossa di terremoto, con alcune persone in strada.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Terremoto, due scosse in Romagna di magnitudo 4.3 e 4.1. Boato e gente in strada. Ritardi e treni cancellati; Trema la terra nel Foggiano: scossa di terremoto avvertita dal Gargano all'Alto Tavoliere; Terremoto nel Messinese, serie di scosse nella notte fino all'alba; Altre scosse di terremoto con epicentro nel Ravennate: tutti i dati del sismografo.

Terremoto Centro Italia, scosse in provincia di Isernia e de L'AquilaDue lievi scosse di terremoto sono state registrate nella notte in Italia centrale, a distanza di poco più di mezz’ora l’una dall’altra, entrambe con magnitudo 2.5 secondo le rilevazioni dell’Istituto ... tg24.sky.it

Terremoto a Messina, nuove scosse di magnitudo 2.1 e 3.5: avvertite in provincia dalla popolazioneNuove scosse a Messina: magnitudo 3.5 a Militello Rosmarino e 2.7 a Alcara li Fusi. fanpage.it

SCOSSA DI TERREMOTO ALLA PORTE DI PALERMO DOPO LA MEZZANOTTE Una scossa di terremoto è stata chiaramente avvertita, poco dopo la mezzanotte, alle porte di Palermo. Per la precisione, si è trattato di un sisma di magnitudo 2.7 a due c - facebook.com facebook