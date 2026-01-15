Nuovo forno crematorio no al sovradimensionato a Paderno-Beivars

Il comitato Beivars Vive si oppone alla proposta di un nuovo forno crematorio a Paderno-Beivars, che prevederebbe fino a 8.000 cremazioni all’anno. Residenti dei quartieri nord-est di Udine esprimono preoccupazione per l'impatto ambientale e sociale di un impianto di questa dimensione, ritenendo che un’opzione più contenuta sia più adeguata alle esigenze della comunità locale.

La comunicazione del comitato. "Preoccupati per la costruzione accanto alla scuola Bearzi. Si faccia, ma con un'attività meno frenetica" Il comitato Beivars Vive, un gruppo di cittadini residenti nei quartieri nord-est di Udine (Paderno, Beivars, Godia) non vuole il mega forno crematorio da 8mila cremazioni all'anno nella sua zona. La volontà è espressa in una nota ufficiale diffusa dal comitato. “Chiediamo alla Regione Friuli Venezia Giulia”, si legge nel documento “di limitare a 2mila e 400 le cremazioni annue, con priorità assoluta al fabbisogno del Comune di Udine e limitrofi, il nuovo impianto in costruzione accanto al polo scolastico e sportivo salesiano Bearzi”. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

