FOTO No al forno crematorio | la comunità risponde

La recente manifestazione contro il forno crematorio ha raccolto numerose voci di dissenso, dimostrando un forte senso civico. La partecipazione della comunità evidenzia come i cittadini siano consapevoli dell’importanza di tutelare il proprio territorio e di esprimere le proprie esigenze. Questa mobilitazione rappresenta un passo importante verso una gestione condivisa e rispettosa delle realtà locali, sottolineando l’importanza del coinvolgimento collettivo nelle decisioni che riguardano il futuro della comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti "Tanti a dire no. Una riuscita manifestazione di grande civiltà. Le comunità locali prendono coscienza che il futuro dei loro territori è nelle proprie mani. No al decisionismo irrispettoso della partecipazione democratico". Così Ranieri Popoli a commento della manifestazione tenuta qualche giorno fa a Pietradefusi su spinta dell'Associazione 'I Santangiolesi', per esprimere dissenso per la decisione di insediare, nell'area del Cimitero di Sant'Angelo a Cancelli (già Comune prima di divenire frazione del Comune di Pietradefusi), un forno crematorio per salme. "C hiediamo agli Amministratori Comunali di tornare sui propri passi e annullare la previsione di quest'opera dannosa per il territorio e per i cittadini.

