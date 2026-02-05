Pietradefusi sentenza storica | Via libera al forno crematorio sconfitti oligopoli e false narrazioni

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha dato il via libera al forno crematorio di Pietradefusi. La sentenza mette fine a mesi di polemiche e false narrazioni, aprendo la strada alla realizzazione di questa struttura. L’amministrazione comunale può ora procedere senza ostacoli, mentre oppositori e oligopoli si sono visti smentire in modo chiaro.

È notorio che questa amministrazione comunale ha ottenuto ieri, presso il Tribunale amministrativo regionale della Campania, una vittoria senza se e senza ma sulla questione tempio cinerario, il forno crematorio che molti evocano, forse con nostalgica appartenenza partitica e politica.Dicevamo.

