Il forno crematorio avanti a Pietradefusi | lo decide il Tar
Il Tar ha respinto il ricorso contro il progetto del forno crematorio a Sant’Angelo a Cancelli, frazione di Pietradefusi. La decisione mette fine a settimane di tensioni e polemiche tra chi si opponeva all’impianto e chi lo sosteneva. Ora si attende solo l’inizio dei lavori, senza più ostacoli giudiziari.
Tempo di lettura: 2 minuti Il Tar respinge il ricorso sul progetto del forno crematorio a Sant’Angelo a Cancelli a Pietradefusi. Tardiva e infondata la richiesta del privato contrario, sostenuto dai comitati. Via libera alla partnership pubblico-privata del Comune a meno di appello al Consiglio di Stato. La società ricorrente, che, come si legge nella sentenza: “ha premesso di essere una moderna azienda che offre servizi di cremazione, ha allegato e dedotto che: svolge la sua attività nella Provincia di Avellino, nel territorio del Comune di Domicella; ha avuto notizia informale del contenuto della determinazione del Responsabile del Settore tecnico manutentivo del Comune di Pietradefusi Registro n. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
