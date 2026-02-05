Il Tar ha respinto il ricorso contro il progetto del forno crematorio a Sant’Angelo a Cancelli, frazione di Pietradefusi. La decisione mette fine a settimane di tensioni e polemiche tra chi si opponeva all’impianto e chi lo sosteneva. Ora si attende solo l’inizio dei lavori, senza più ostacoli giudiziari.

Il Tar respinge il ricorso sul progetto del forno crematorio a Sant'Angelo a Cancelli a Pietradefusi. Tardiva e infondata la richiesta del privato contrario, sostenuto dai comitati. Via libera alla partnership pubblico-privata del Comune a meno di appello al Consiglio di Stato. La società ricorrente, che, come si legge nella sentenza: "ha premesso di essere una moderna azienda che offre servizi di cremazione, ha allegato e dedotto che: svolge la sua attività nella Provincia di Avellino, nel territorio del Comune di Domicella; ha avuto notizia informale del contenuto della determinazione del Responsabile del Settore tecnico manutentivo del Comune di Pietradefusi Registro n.

© Anteprima24.it - Il forno crematorio avanti a Pietradefusi: lo decide il Tar

Il 3 gennaio si terrà a Pietradefusi una manifestazione di protesta contro l’installazione di un forno crematorio nell’area del cimitero di Sant’Angelo a Cancelli.

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha dato il via libera al forno crematorio di Pietradefusi.

