Formigli fa Piazzapulita con Conte Schlein Renzi Gratteri e Lucarelli

Stasera, giovedì 26 marzo, va in onda un nuovo episodio di Piazzapulita, il programma di approfondimento di La7 condotto da Corrado Formigli. Tra gli ospiti previsti ci sono figure politiche e giornalisti, tra cui un ex presidente del consiglio, un segretario di partito, un ex senatore e due esperti di ambiti legali e medici. La puntata si concentrerà sulle ultime notizie e sui temi di attualità.

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