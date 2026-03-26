formazioni ufficiali italia irlanda del nord le scelte del ct di gattuso per il playoff la decisione sugli intersisti

Il commissario tecnico ha annunciato le formazioni ufficiali per la partita tra Italia e Irlanda del Nord, in vista del playoff di qualificazione al Mondiale 2026. La scelta dei giocatori include alcune variazioni rispetto alle precedenti convocazioni, con particolare attenzione alla linea difensiva. La gara rappresenta il primo step per le speranze di qualificazione della squadra azzurra alla competizione internazionale.

Inter News 24 Formazioni ufficiali Italia Irlanda del Nord, si apre il cammino verso il Mondiale 2026 degli azzurri. Le scelte di Gattuso sugli interisti. Azzurri nei play-off di qualificazione ai Mondiali 2026. Un appuntamento cruciale per la Nazionale guidata da Gennaro Gattuso, chiamata a partire con il piede giusto in un percorso che non ammette errori. Il commissario tecnico azzurro si affida a un 3-5-2 solido e già rodato, puntando sull’esperienza tra i pali di Donnarumma e su una linea difensiva che vede protagonista Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter classe 1999, insieme a Mancini e Calafiori. A centrocampo qualità e intensità con Nicolò Barella, mezzala nerazzurra, affiancato da Locatelli e Tonali, mentre sulle corsie agiranno Politano e Dimarco. 🔗 Leggi su Internews24.com

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