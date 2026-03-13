Domani sera allo stadio Bluenergy si sfidano Udinese e Juventus: le probabili formazioni sono state annunciate da Spalletti, che ha scelto i giocatori titolari per la partita. Tra le novità ci sono le presenze di David e Bremer, le cui convocazioni sono state ufficializzate, mentre il tecnico ha deciso gli undici che scenderanno in campo. La partita rappresenta un nuovo impegno per entrambe le squadre.

Probabili formazioni Udinese Juve, le scelte di mister Spalletti per il match di domani sera. Vediamo le ultime novità su David e Bremer. La Juve si prepara alla delicata trasferta contro l’Udinese con l’obiettivo di blindare il piazzamento europeo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’undici titolare vedrà Mattia Perin ancora preferito tra i pali. CONTINASSA JUVE LIVE La linea difensiva a quattro sarà composta da Pierre Kalulu, Gleison Bremer, Lloyd Kelly e Andrea Cambiaso. Questa disposizione garantisce equilibrio e solidità per arginare le ripartenze friulane. A centrocampo agirà la coppia formata da Khéphren Thuram e Manuel Locatelli. Sulla trequarti, Weston McKennie supporterà il tridente composto da Kenan Yildiz e Chico Conceição. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Probabili formazioni Udinese Juve, le scelte di Spalletti per il match del Bluenergy Stadium. Le novità su David e Bremer

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