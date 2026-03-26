L’Argentina si prepara per la Coppa del Mondo di quest’estate con due amichevoli programmate in tempi rapidi. La nazionale sta portando avanti le sessioni di allenamento e ha annunciato le formazioni ufficiali, mentre le statistiche sulle ultime prestazioni e le anticipazioni sui giocatori coinvolti, tra cui Messi, vengono diffuse in vista delle partite amichevoli.

2026-03-26 16:24:00 Breaking news: L’Argentina continuerà la preparazione per la Coppa del Mondo di quest’estate con due amichevoli organizzate in tutta fretta la prossima settimana. La prima sarà domani sera contro la Mauritania a Buenos Aires, la seconda martedì prossimo contro lo Zambia. L’Argentina ha dovuto agire in fretta dopo che lo scontro di Finalissima con la Spagna a Doha è stato annullato a causa della guerra in corso in Medio Oriente. Invece di affrontare avversari di livello mondiale, Lionel Messi e compagni affronteranno due pesciolini africani. Le nuove partite cambieranno la dinamica della preparazione dell’Argentina con il tecnico Lionel Scaloni ora più propenso ad armeggiare con la sua squadra per garantire a tutti ampie opportunità di impressionare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Formazioni, statistiche e anticipazioni con Messi pronto all’inizio dell’amichevole internazionale

Articoli correlati

Formazioni, statistiche e anticipazioni con Ronaldo protagonistaCristiano Ronaldo è tornato da gol nella squadra dell’Al-Nassr nell’ultima partita della Pro League e domani mirerà a portarli a tre punti contro...

Brasile-Francia, amichevole internazionale: le probabili formazioniAl Gillette Stadium di Foxborough, nel Massachusetts, va in scena Brasile-Francia, un’amichevole di altissimo livello internazionale.

Contenuti e approfondimenti su Formazioni statistiche e anticipazioni...

Temi più discussi: Roma-Bologna, ritorno ottavi Europa League: formazioni, dove vederla e pronostico; Formazioni statistiche e anticipazioni per i play-off della Coppa del Mondo; Tottenham-Nottingham Forest | formazioni statistiche e anticipazioni.

Liverpool-Galatasaray: pronostico, formazioni e scenari del ritornoLiverpool parte sotto di un gol dopo l'andata e cerca la svolta ad Anfield contro un Galatasaray pronto a difendere il vantaggio: formazioni, arbitro e quote a confronto ... notizie.it

Amici 25/ Anticipazioni e diretta 8 marzo 2026: ultimo pomeridiano con formazione della casse del seraleOggi 8 marzo 2026 va in onda l'ultima puntata del pomeridiano di Amici 25 con la formazione della classe del serale: ospiti e anticipazioni Amici 25 sta per chiudere i battenti, almeno per quanto ... ilsussidiario.net

Probabili formazioni #ItaliaIrlandadelNord Le scelte di #Gattuso - facebook.com facebook

#ItaliaIrlandadelNord, probabili formazioni della semifinale dei playoff Mondiali 2026 #SkySport x.com