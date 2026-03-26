Formazioni statistiche e anticipazioni con Messi pronto all’inizio dell’amichevole internazionale
L’Argentina si prepara per la Coppa del Mondo di quest’estate con due amichevoli programmate in tempi rapidi. La nazionale sta portando avanti le sessioni di allenamento e ha annunciato le formazioni ufficiali, mentre le statistiche sulle ultime prestazioni e le anticipazioni sui giocatori coinvolti, tra cui Messi, vengono diffuse in vista delle partite amichevoli.
2026-03-26 16:24:00 Breaking news: L’Argentina continuerà la preparazione per la Coppa del Mondo di quest’estate con due amichevoli organizzate in tutta fretta la prossima settimana. La prima sarà domani sera contro la Mauritania a Buenos Aires, la seconda martedì prossimo contro lo Zambia. L’Argentina ha dovuto agire in fretta dopo che lo scontro di Finalissima con la Spagna a Doha è stato annullato a causa della guerra in corso in Medio Oriente. Invece di affrontare avversari di livello mondiale, Lionel Messi e compagni affronteranno due pesciolini africani. Le nuove partite cambieranno la dinamica della preparazione dell’Argentina con il tecnico Lionel Scaloni ora più propenso ad armeggiare con la sua squadra per garantire a tutti ampie opportunità di impressionare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Articoli correlati
Formazioni, statistiche e anticipazioni con Ronaldo protagonistaCristiano Ronaldo è tornato da gol nella squadra dell’Al-Nassr nell’ultima partita della Pro League e domani mirerà a portarli a tre punti contro...
Brasile-Francia, amichevole internazionale: le probabili formazioniAl Gillette Stadium di Foxborough, nel Massachusetts, va in scena Brasile-Francia, un’amichevole di altissimo livello internazionale.
Contenuti e approfondimenti su Formazioni statistiche e anticipazioni...
Temi più discussi: Roma-Bologna, ritorno ottavi Europa League: formazioni, dove vederla e pronostico; Formazioni statistiche e anticipazioni per i play-off della Coppa del Mondo; Tottenham-Nottingham Forest | formazioni statistiche e anticipazioni.
Liverpool-Galatasaray: pronostico, formazioni e scenari del ritornoLiverpool parte sotto di un gol dopo l'andata e cerca la svolta ad Anfield contro un Galatasaray pronto a difendere il vantaggio: formazioni, arbitro e quote a confronto ... notizie.it
Amici 25/ Anticipazioni e diretta 8 marzo 2026: ultimo pomeridiano con formazione della casse del seraleOggi 8 marzo 2026 va in onda l'ultima puntata del pomeridiano di Amici 25 con la formazione della classe del serale: ospiti e anticipazioni Amici 25 sta per chiudere i battenti, almeno per quanto ... ilsussidiario.net
Probabili formazioni #ItaliaIrlandadelNord Le scelte di #Gattuso - facebook.com facebook
#ItaliaIrlandadelNord, probabili formazioni della semifinale dei playoff Mondiali 2026 #SkySport x.com