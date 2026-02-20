Formazioni statistiche e anticipazioni con Ronaldo protagonista
Cristiano Ronaldo ha fatto il suo ritorno in campo segnando un gol decisivo per l’Al-Nassr nell'ultima partita di campionato. La sua presenza cambia le sorti della squadra e aumenta le speranze di vittoria contro l’Al-Hazem, in programma domani. I tifosi attendono con trepidazione di vedere il portoghese in azione, sperando che possa guidare la formazione verso una vittoria importante. La partita si prospetta come una sfida cruciale per l’Al-Nassr, che punta a consolidare la propria posizione in classifica.
2026-02-20 15:01:00 Ecco quanto riportato poco fa: Anteprima della partita Al-Nassr-Al-Hazem. Cristiano Ronaldo è tornato da gol nella squadra dell’Al-Nassr nell’ultima partita della Pro League e domani mirerà a portarli a tre punti contro l’Al-Hazem. L’esilio autoimposto di Ronaldo – a causa della sua insoddisfazione per la mancanza di attività di trasferimento del club a gennaio rispetto ai rivali per il titolo Al-Hilal – lo ha visto saltare due partite di campionato, ma la sua presenza questo fine settimana aiuterà l’Al-Nassr verso la vetta della classifica. Iniziano il fine settimana al terzo posto, un punto dietro Al-Ahli (che ha giocato una partita in più) e Al-Hilal.🔗 Leggi su Justcalcio.com
