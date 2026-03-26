Brasile-Francia amichevole internazionale | le probabili formazioni

Al Gillette Stadium di Foxborough, nel Massachusetts, si svolge un’amichevole tra Brasile e Francia, due nazionali di grande rilievo nel calcio internazionale. La partita si disputa in un contesto di alto livello e rappresenta un incontro tra due squadre con un forte seguito di tifosi. Le formazioni probabili vengono annunciate prima dell’inizio del match, che si preannuncia di grande interesse.

Al Gillette Stadium di Foxborough, nel Massachusetts, va in scena Brasile-Francia, un’amichevole di altissimo livello internazionale. I carioca vogliono sfruttare l’occasione per riscattare un percorso di qualificazione altalenante, mentre per i transalpini rappresenta uno degli ultimi test della gestione Deschamps che ha già annunciato l’addio dopo il torneo iridato. BRASILE-FRANCIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I verdeoro sbarcano negli Stati Uniti con più dubbi che certezze. La gestione di Ancelotti ha faticato a decollare durante le qualificazioni, chiuse con un deludente quinto posto alle spalle di Argentina, Ecuador, Colombia ed Uruguay. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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