La Befana balla nei Campi Flegrei

Da ilblogdigio.it 6 gen 2026

Quest’anno, nei Campi Flegrei, la tradizione della Befana si è unita a eventi sorprendenti. Oltre ai consueti doni, i residenti hanno vissuto due intense scosse di terremoto, un episodio che ha segnato questa festività in modo inaspettato. Un’occasione per riflettere sulla vulnerabilità di questa zona, conosciuta per la sua attività vulcanica e sismica, e sull’importanza di prepararsi a eventuali emergenze.

Si dice che la Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, ma quest’anno, per i residenti dell’area flegrea, ha deciso di portare nel sacco qualcosa di decisamente meno gradito dei dolci: due forti scosse di terremoto. Mentre la città riposava in attesa dell’Epifania, il sottosuolo ha ripreso a farsi sentire con una nuova . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.itImmagine generica

Perché la sismicità nei Campi Flegrei non è continua?

