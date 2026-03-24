Roma ricorda l' eccidio delle Fosse Ardeatine | srotolato lo striscione con i nomi delle vittime

Roma ha commemorato l’eccidio delle Fosse Ardeatine, con l’esposizione di uno striscione contenente i nomi delle vittime. A ottantadue anni dall’evento del 1944, la capitale ha partecipato alla cerimonia intitolata “335 – Roma ricorda l’eccidio delle Fosse Ardeatine”, mantenendo vivo il ricordo di quel tragico episodio.

A ottantadue anni dal tragico eccidio del 1944, Roma Capitale rinnova l’impegno civile nel ricordo delle vittime con “335 – Roma ricorda l’eccidio delle Fosse Ardeatine”. L’iniziativa in Piazza del Campidoglio, ha unito istituzioni, mondo accademico, cittadine e cittadini in un percorso di riflessione collettiva tra parole, musica e testimonianze storiche. Srotolato lungo la Cordonata del Campidoglio di un lungo striscione su cui sono riportati i nomi delle 335 vittime e che celebra Roma, Medaglia d’oro al Valor Militare per la Resistenza. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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