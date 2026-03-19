Forbidden fruit spoiler 19 marzo 2026 | Halit furioso dopo lo scandalo intanto Sahika…

Oggi, giovedì 19 marzo 2026, va in onda su Canale 5 alle 14.15 un nuovo episodio di Forbidden fruit. La puntata si concentra sulle tensioni di Halit, visibilmente furioso dopo lo scandalo, mentre nel frattempo Sahika si trova coinvolta in eventi ancora da scoprire. La trasmissione attira l’attenzione del pubblico, che è in attesa di vedere come si svilupperanno le vicende.

Va in onda oggi, giovedì 19 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Zehra dopo essersi presentata come ospite nel programma televisivo insieme a Yildiz è rimasta alquanto delusa. La Argun era convinta di ritrovarsi in una trasmissione decisamente diversa e non si aspettava assolutamente quel tipo di situazione. Intanto Halit si è infuriato quando ha visto la figlia e la moglie mentre ballavano in modo ridicolo in televisione. Yildiz e Zehra si sono rese protagoniste di un mediatico scandalo mandano Halit su tutte le furie, le tensioni infatti saranno alle stelle dopo quello che è successo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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