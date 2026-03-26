Forbidden fruit 3 replica puntata del 26 marzo in streaming | Video Mediaset

Oggi, giovedì 26 marzo, viene trasmessa in streaming una nuova replica della puntata della soap turca Forbidden Fruit 3. La puntata del 26 marzo sarà disponibile attraverso i servizi di streaming di Mediaset, che ha pubblicato il video relativo a questa replica. La trasmissione riguarda gli eventi narrati nella puntata originale, andata in onda in televisione qualche giorno fa.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 26 marzo – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Halit vuole a tutti i costi che il matrimonio tra Lila e Yigit sia annullato, ma Yigit rifiuta di firmare l’accordo e Lila, per quanto dica di non volerlo più vedere, è palesemente innamorata di lui. Intanto, Sahika organizza l’incontro con il finanziatore, Pierre, il quale pone come condizione l’acquisizione delle quote di Ender. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 51 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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