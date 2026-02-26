Forbidden fruit 3 replica puntata del 26 febbraio in streaming | Video Mediaset
Oggi, giovedì 26 febbraio, torna in streaming una nuova puntata di Forbidden fruit 3, la soap turca molto seguita. Nella puntata odierna, Leyla incontra Kaya alla fermata dell’autobus, e quando lui le chiede come sia andata, lei finge di non aver potuto entrare a causa del tesserino. La scena si svolge in un contesto di tensione tra i personaggi.
Nuovo appuntamento oggi – giovedì 26 febbraio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Leyla nota Kaya alla fermata dell'autobus; quando lui le chiede com'e' andata, lei finge di non aver potuto entrare per mancanza del tesserino. Senza accompagnatrice a una cena di lavoro, Kaya invita Leyla, che inizialmente rifiuta ma poi accetta. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio 20 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.
«Leyla si dilegua in fretta e furia, lasciando Kaya sgomento». Nella prossima puntata di Forbidden Fruit, che andrà in onda il 27 febbraio 2026 su Canale 5, assisteremo a sviluppi davvero inaspettati. Leyla avrà un incontro misterioso che la porterà a sparire al - facebook.com facebook