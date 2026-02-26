Forbidden fruit 3 replica puntata del 26 febbraio in streaming | Video Mediaset

Oggi, giovedì 26 febbraio, torna in streaming una nuova puntata di Forbidden fruit 3, la soap turca molto seguita. Nella puntata odierna, Leyla incontra Kaya alla fermata dell’autobus, e quando lui le chiede come sia andata, lei finge di non aver potuto entrare a causa del tesserino. La scena si svolge in un contesto di tensione tra i personaggi.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 26 febbraio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Leyla nota Kaya alla fermata dell’autobus; quando lui le chiede com’e’ andata, lei finge di non aver potuto entrare per mancanza del tesserino. Senza accompagnatrice a una cena di lavoro, Kaya invita Leyla, che inizialmente rifiuta ma poi accetta. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 20 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

