Forbidden fruit 2 replica puntata del 26 gennaio in streaming | Video Mediaset

Oggi, lunedì 26 gennaio, torna in streaming la replica della puntata di Forbidden Fruit 2. In questa puntata, Sitki confronta Halit mostrando le foto dell'incontro tra Yildiz e Sevda, con lo scambio della busta con denaro. La soap turca prosegue la sua narrazione, offrendo agli spettatori un approfondimento sugli sviluppi della trama e sui rapporti tra i personaggi.
Nuovo appuntamento oggi – lunedì 26 gennaio – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Sitki mostra ad Halit le foto dell’incontro tra Yildiz e Sevda con lo scambio della busta contenente il denaro. Halit decide di interrogare Sevda insieme al suo avvocato. La donna, inizialmente riluttante, confessa di essere stata pagata da Yildiz per sedurre Halit, in modo da ottenere più soldi in seguito al divorzio. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 148 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
«Tra noi non potrà mai esserci nulla. » Yigit è stato chiaro con Yagmur, lasciando poco spazio ai dubbi. Intanto, la settimana di Forbidden Fruit su Canale 5 si apre con una svolta: Zeynep e Alihan sono pronti a lasciare Istanbul per trasferirsi negli Stati Uniti, un - facebook.com facebook
