Il coinvolgimento dell’ex principe Andrea in affari con Jeffrey Epstein ha danneggiato profondamente la sua immagine pubblica. La causa principale è l’indagine sulla rete di Epstein, che ha portato alla luce incontri e relazioni sospette con il principe. Le accuse di comportamenti discutibili hanno portato alla sua esclusione dagli eventi ufficiali e hanno alimentato le polemiche. L’arresto recente rappresenta l’ultimo capitolo di una vicenda iniziata nel 2019, quando il principe si allontanò dalla scena pubblica. Ora, la sua posizione si fa ancora più complicata.

L'arresto è lo sviluppo più clamoroso di uno scandalo iniziato nel 2019 e che aveva portato a un suo allontanamento dalla famiglia reale Da qualche mese Andrew Mountbatten-Windsor, il fratello di re Carlo III, era un ex principe, privato del titolo dalla famiglia reale britannica per i suoi legami con Jeffrey Epstein. Era stata una cosa di per sé già eccezionale, con pochi precedenti storici. Il suo arresto lo è ancora di più. Per quanto enorme, l’arresto è il punto d’arrivo di quello scandalo, che si è ingigantito con l’ultima pubblicazione degli “Epstein files” e non è detto finisca qui. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I legami con Epstein hanno distrutto la reputazione dell’ex principe Andrea

Regno Unito: Ex Principe Andrea arrestato per legami con Jeffrey Epstein, indagate possibili spiate.L’ex principe Andrea di Windsor è stato arrestato a Sandringham, nel Regno Unito, per presunte conversazioni riservate con Jeffrey Epstein.

Keir Starmer chiede all’ex Principe Andrea di testimoniare riguardo ai suoi legami con Jeffrey EpsteinKeir Starmer ha chiesto all’ex Principe Andrea di comparire davanti al Congresso americano.

