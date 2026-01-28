Nuovo Isee nell’indicatore più vantaggi per le famiglie

Il governo ha annunciato un aumento delle soglie per il nuovo Isee, puntando a favorire le famiglie. Sono previste franchigie più alte sul valore della casa principale e un incremento di 2.500 euro per ogni figlio convivente, escluso il primogenito. La misura mira a rendere più accessibili le agevolazioni per chi ha più figli e una casa di proprietà.

LEGGE DI BILANCIO. Previste franchigie più alte sul valore della casa principale. Aumento di 2.500 euro per ogni figlio convivente che non sia il primogenito. Con il nuovo anno diventa necessario per le famiglie rinnovare l’Indicatore della Situazione economica equivalente (Isee). L’Indicatore serve a valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari ed è necessario, ad esempio, per richiedere bonus, per accedere alle prestazioni sociali, per continuare a usufruire di eventuali misure di sostegno e per partecipare a bandi. La recente legge di bilancio 2026 ha, tra l’altro, inserito una nuova modalità per calcolare l’indicatore. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Dal 1° gennaio 2026 è in vigore una nuova modalità di calcolo dell’Isee, studiata per offrire vantaggi alle famiglie con figli.

Dal 1° gennaio 2026, il nuovo ISEE introduce modifiche che favoriscono le famiglie con figli, offrendo franchigie più ampie sulla casa e maggiorazioni per nuclei numerosi.

