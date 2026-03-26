football americano i valtellina vikings volano in finale nazionale

I Valtellina Vikings hanno raggiunto la finale nazionale del campionato CSI di football americano 7-League, dopo aver vinto la partita di Conference Nord giocata domenica 22 marzo allo stadio Cerri-Mari di Sondrio. La squadra ha battuto i Commandos Brianza con il punteggio di 27-19, assicurandosi così l'accesso alla fase decisiva del torneo.

I Valtellina Vikings hanno scritto una pagina importante della loro stagione, superando i Commandos Brianza per 27-19 nella finale di Conference Nord del campionato 7League L’avvio di gara non è dei più semplici per i valtellinesi: sono infatti i Commandos Brianza a sbloccare il risultato, portandosi sullo 0-7 dopo touchdown e conversione. La risposta dei padroni di casa arriva subito con Collazuol, che accorcia sul 6-7 senza però completare la trasformazione. Il momento positivo prosegue con Amonini, protagonista assoluto del primo tempo, che segna il suo secondo touchdown personale. La conversione da un punto di Biella porta il risultato sul 13-21, punteggio con cui le squadre vanno al riposo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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