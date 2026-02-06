Guelfi al campionato europeo per club di football americano | Vogliamo la finale
I Guelfi di Firenze partono con l’obiettivo di arrivare in finale al campionato europeo per club di football americano. La squadra si prepara duramente, determinata a fare bene e a portare a casa il titolo. È un momento importante per i giocatori e i tifosi, che credono nelle possibilità della loro squadra.
FIRENZE – Dalla seconda metà degli anni Settanta del secolo scorso il football americano è l’attività atletica più praticata e popolare negli Stati Uniti. A partire dal decennio successivo, la disciplina ha mosso i suoi primi passi in Italia attirando l’attenzione di un crescente numero di appassionati. La squadra fiorentina dei Guelfi, in qualità di vincitrice del campionato nazionale, si è guadagnata l’accesso alla prossima Central European Football League (Cefl), la massima competizione continentale per club di football americano. “Venticinque anni fa – ricorda il presidente della Regione Eugenio Giani – il presidente Dallai, che allora era assessore allo sport, venne nella mia stanza a comunicarmi che avrebbero costituito una nuova società di football americano a Firenze che desiderava rinnovare la grande tradizione cittadina di football americano.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Approfondimenti su Guelfi Campionato
Football americano. Chiefs, il 21 febbraio inizia il campionato. Il debutto è un derby con i Titans Romagna
Questa sera si alza il sipario sulla stagione 2026 di football americano in Italia.
Nata come variante dello sport americano con la palla ovale per non infortunarsi nel 2026 questa disciplina darà vita al suo primo campionato del mondo Anche la dimensione femminile sta avendo una evoluzione molto rapida. Flag Football, il riscatto. Il gioco da spiaggia volerà alle Olimpiadi
Il Flag Football, variante del football americano, sta crescendo rapidamente sia a livello maschile che femminile.
Ultime notizie su Guelfi Campionato
Guelfi al campionato europeo per club di football americano: Vogliamo la finaleFIRENZE - Dalla seconda metà degli anni Settanta del secolo scorso il football americano è l’attività atletica più praticata e popolare negli Stati Uniti. A partire dal decennio successivo, la discipl ... msn.com
Hanno dato tutto. Cuore, grinta e sorriso fino all’ultimo snap. Cristi e Tommaso chiudono il campionato Under 12 con uno straordinario secondo posto, conquistato oggi, domenica 25 gennaio, al Guelfi Sport Center di Firenze. Un percorso fatto di impegno, facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.