Guelfi al campionato europeo per club di football americano | Vogliamo la finale

I Guelfi di Firenze partono con l’obiettivo di arrivare in finale al campionato europeo per club di football americano. La squadra si prepara duramente, determinata a fare bene e a portare a casa il titolo. È un momento importante per i giocatori e i tifosi, che credono nelle possibilità della loro squadra.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.