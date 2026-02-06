Guelfi al campionato europeo per club di football americano | Vogliamo la finale

I Guelfi di Firenze partono con l’obiettivo di arrivare in finale al campionato europeo per club di football americano. La squadra si prepara duramente, determinata a fare bene e a portare a casa il titolo. È un momento importante per i giocatori e i tifosi, che credono nelle possibilità della loro squadra.

FIRENZE – Dalla seconda metà degli anni Settanta del secolo scorso il football americano è l’attività atletica più praticata e popolare negli Stati Uniti. A partire dal decennio successivo, la disciplina ha mosso i suoi primi passi in Italia attirando l’attenzione di un crescente numero di appassionati. La squadra fiorentina dei Guelfi, in qualità di vincitrice del campionato nazionale, si è guadagnata l’accesso alla prossima Central European Football League (Cefl), la massima competizione continentale per club di football americano. “Venticinque anni fa – ricorda il presidente della Regione Eugenio Giani – il presidente Dallai, che allora era assessore allo sport, venne nella mia stanza a comunicarmi che avrebbero costituito una nuova società di football americano a Firenze che desiderava rinnovare la grande tradizione cittadina di football americano.🔗 Leggi su Corrieretoscano.itImmagine generica

