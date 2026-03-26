Fondo Coima 5 miliardi per la rigenerazione

Il fondo Coima ha predisposto un investimento di 5 miliardi di euro destinato a progetti di rigenerazione urbana. Tra le iniziative pianificate figurano il recupero dello Scalo di Porta Romana e di Milano Sesto, entrambi a Milano, e il riutilizzo delle ex caserme Guido Reni a Roma. Le operazioni coinvolgono interventi di riqualificazione di aree industriali dismesse e strutture militari dismesse.

Dalla rigenerazione dello Scalo di Porta Romana e di Milano Sesto a Milano fino alle ex caserme Guido Reni a Roma. Senza contare gli interventi dall’alto valore simbolico, come la costruzione del Villaggio Olimpico, che diventerà per l’anno accademico 2026-2027 lo studentato convenzionato più grande d’Italia, con 1.700 posti letto. Sono numeri di tutto rilievo quelli del Fondo Coima ESG City Impact, partecipato da primari investitori istituzionali nazionali e uno dei primi esempi in Italia di fondo immobiliare strutturato secondo i principi dell’impact investing, con l’obiettivo di generare simultaneamente un ritorno finanziario, ambientale e sociale, con obiettivi quantitativi definiti ex ante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fondo Coima, 5 miliardi per la rigenerazione Articoli correlati Oaktree: 2,4 miliardi per investire in aziende in crisi, fondo batte record di raccolta.Oaktree, da Inter al Mercato in Crisi: 2,4 Miliardi per Rilanciare le Aziende in Difficoltà Oaktree Capital Management, il fondo di investimento... Ares punta all’Europa con fondo sport da miliardi: ecco i dettagliAres Management punta all'Europa con un fondo da miliardi per sport e intrattenimento Entro la fine dell'anno, Ares Management lancerà un fondo... Coima, dal 2020 mobilitati 5 miliardi con il fondo Impact per la rigenerazione urbana Contenuti e approfondimenti su Fondo Coima Temi più discussi: Fondo Impact: investimenti in economia reale; Coima, dal 2020 mobilitati 5 miliardi con fondo Impact per rigenerazione urbana; Coima, 5 miliardi per la rigenerazione urbana fra Milano e Roma; Fondo Coima, 5 miliardi per la rigenerazione. Coima, dal 2020 mobilitati 5 miliardi con fondo Impact per rigenerazione urbanaCollaborazioni operative e progetti in rigenerazione urbana per oltre 5 miliardi di euro dal 2020, con una previsione di oltre 10 miliardi durante la vita del fondo. (ANSA) ... ansa.it Immobiliare, Coima: 5 miliardi per la rigenerazione urbana a impattoPresentato il rapporto sui primi cinque anni di operatività del fondo, che si è appena aggiudicata a Roma l’appalto delle caserme di via Guido Reni ... repubblica.it Il 25 marzo sarò al MAXXI per un bell’incontro “Italia, investimenti reali. Sviluppo urbano, coesione sociale e crescita economica”, promosso da COIMA. Una giornata arricchita dal confronto con tante voci autorevoli e significative: Ferruccio Resta (Presidente - facebook.com facebook