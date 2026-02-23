Ares punta all’Europa con fondo sport da miliardi | ecco i dettagli

Ares Management annuncia l’intenzione di lanciare un fondo da miliardi di euro dedicato a sport e intrattenimento in Europa. La decisione nasce dalla crescente domanda di investimenti in questi settori, che stanno attirando sempre più interesse tra gli investitori europei. Il fondo, previsto entro la fine dell’anno, si concentrerà su progetti sportivi e di intrattenimento in diversi paesi del continente. L’obiettivo è rafforzare la presenza di Ares nel mercato europeo.

Ares Management punta all’Europa con un fondo da miliardi per sport e intrattenimento. Entro la fine dell’anno, Ares Management lancerà un fondo specializzato in sport e intrattenimento sul mercato europeo. La società intende ampliare la sua offerta di investimenti verticali, concentrandosi su opportunità nei settori dello sport, dei media e dell’intrattenimento. Il nuovo fondo opererà esclusivamente in Europa, investendo sia in debito che in capitale in competizioni, club e aziende legate allo sport. Questa mossa arriva dopo il successo del fondo sportivo lanciato negli Stati Uniti lo scorso giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

