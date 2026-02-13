Oaktree | 2,4 miliardi per investire in aziende in crisi fondo batte record di raccolta

Oaktree Capital Management ha annunciato di aver raccolto 2,4 miliardi di dollari per il suo nuovo fondo, destinato a investire in aziende in crisi, superando così ogni record di raccolta. La notizia arriva pochi mesi dopo che il fondo statunitense ha acquisito la maggioranza dell’Inter, e questa mossa dimostra la sua volontà di rafforzare la presenza nel settore delle situazioni difficili. A differenza di altri fondi, Oaktree punta a intervenire in modo deciso sui casi più complessi, puntando su un approccio attivo e mirato per rilanciare le aziende in difficoltà.

Oaktree, da Inter al Mercato in Crisi: 2,4 Miliardi per Rilanciare le Aziende in Difficoltà. Oaktree Capital Management, il fondo di investimento statunitense che da maggio 2024 è azionista di maggioranza dell'Inter, ha raccolto 2,4 miliardi di dollari (circa 2,2 miliardi di euro) per il suo nuovo fondo dedicato a situazioni aziendali complesse. L'operazione, un record per la società, riflette la crescente fiducia degli investitori nelle opportunità legate al credito e all'equity di aziende in difficoltà, soprattutto nel segmento delle medie dimensioni. Questo successo conferma la strategia flessibile di Oaktree, capace di operare sia nel credito che nel private equity.