Vertice Ue sulla competitività l’agenda di Meloni su energia e automotive

Giorgia Meloni è arrivata al castello di Alden Biesen, in Belgio, per partecipare al prevertice europeo sulla competitività. La premier italiana si prepara a discutere di energia e automotive con gli altri leader europei, in un incontro che anticipa il vertice ufficiale. Meloni ha già espresso l’intenzione di spingere per soluzioni più rapide e concrete sui temi chiave per l’Italia.

Giorgia Meloni è arrivata al castello di Alden Biesen, in Belgio, per il prevertice europeo sulla competitività. Nell’agenda italiana ci sono energia, automotive e semplificazioni. L’incontro è copresieduto con la Germania di Friedrich Merz e vede la partecipazione di 17 Paesi membri. Asse Italia-Germania nel vertice Ue. L’occasione rappresenta per Palazzo Chigi un passaggio strategico in vista del Consiglio europeo del 19-20 marzo. L’obiettivo dichiarato è spingere l’Unione verso misure concrete a sostegno della crescita industriale, sfruttando l’inedito asse con Berlino per riorientare le priorità economiche dell’Ue. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Vertice Ue sulla competitività, l’agenda di Meloni su energia e automotive Approfondimenti su Alden Biesen Vertice Energia, auto, semplificazioni: l’agenda di Meloni per il vertice europeo L’Italia ha portato in Europa una proposta per semplificare le regole sull’energia e le auto. Meloni e Merz pronti al vertice ristretto sulla competitività, la Francia è sempre più tagliata fuori Questa mattina si svolge un incontro ristretto tra Meloni e Merz, in vista del vertice sulla competitività dell’Unione Europea. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Alden Biesen Vertice Argomenti discussi: Vertice Ue, il documento di Italia-Germania-Belgio per accelerare la competitività Ue; Berlino boccia la proposta di Macron sugli Eurobond. E salta il caccia franco-tedesco; Ue, la ricetta Meloni-Merz sulla competitività al pre-vertice Ue sull’industria. Forse Macron non va; Asse Meloni-Merz, pre-summit sulla competitività in Belgio. Prove di Ue a più velocità. Vertice Ue, da Draghi a Letta: il programma di oggiGli incontri inizieranno alle 9.30 con un pre-vertice, una riunione di coordinamento co-presieduta da Meloni e Merz ... ilsole24ore.com Ue, la ricetta Meloni-Merz sulla competitività al pre-vertice Ue sull’industria. Forse Macron non vaI leader europei si incontrano ad Alden Biesen per discutere di competitività, presenti anche Draghi e Letta. Costa propone un nuovo regime per le imprese, ma la strada vogliono guidarla l’Italia e la ... milanofinanza.it Oggi il vertice dei 27 sulla competitività. Alta tensione Parigi-Berlino. Macron insiste sugli eurobond per la Difesa: chiave contro Usa-Cina Leggi l'articolo #UE - facebook.com facebook La #competitività non si ottiene né con le leggi né coi summit ma abbassando le #tasse alle imprese e facendo leggi in loro favore. Il mio commento sul vertice #UE #Draghi #Letta milanofinanza.it/news/la-compet… x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.