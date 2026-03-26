Fondazione Nuovo Teatro Verdi stagione teatrale con qualità e record di presenze

Il direttore artistico e il responsabile della comunicazione del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi hanno incontrato i giornalisti locali per discutere dell’andamento della stagione teatrale in corso, che ha registrato un record di presenze e alta qualità degli spettacoli. L’incontro ha avuto lo scopo di condividere aggiornamenti e informazioni sulle attività e sui risultati raggiunti finora.

BRINDISI - Il direttore artistico Nuovo del teatro Verdi di Brindisi, Carmelo Grassi ed il responsabile della comunicazione Roberto Romeo, hanno incontrato i giornalisti brindisini per un rapporto aperto e costruttivo relativo all’andamento della recente stagione teatrale, quando mancano ancora. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Fondazione Nuovo Teatro Verdi, stagione teatrale con qualità e record di presenze Articoli correlati Record di presenze per Toni Servillo al Teatro Verdi di PadovaNumeri mai registrati al Teatro Verdi di Padova per Toni Servillo, nella data unica de Il fuoco sapiente di Giuseppe Montesano, per la rassegna... La stagione teatrale del Teatro Dante prosegue con “Gin Game”Arezzo, 5 gennaio 2026 – Giovedì 8 gennaio prosegue la stagione teatrale del Teatro Dante con uno spettacolo di grande intensità e raffinata ironia:... Contenuti utili per approfondire Fondazione Nuovo Teatro Temi più discussi: Brindisi, cresce il pubblico a teatro: a maggio pronto il sottopalco; Sassari, al Teatro Verdi la rassegna I grandi interpreti della musica; OI&B Zucchero Celebration Band - La Versiòn Cubana; I Sacchi di Sabbia al Verdi con Pluto, il dio della ricchezza firmato da Aristofane. 'We Meet': al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi le musiche di Leo, Corelli, Händel e VivaldiIl Barocco, nei suoi molteplici aspetti, non appartiene solo al passato quando incontra il talento dei giovani interpreti. È da questa idea che prende forma We MEET, il concerto in programma domenic ... giornaledipuglia.com Fondazione teatro, la svolta: ritirato il ricorso al Tar, nasce una nuova scuolaDopo mesi di braccio di ferro e aspre polemiche, arriva l’intesa con il ministero. Questo clima di distensione è stato voluto e perseguito dalle parti ... msn.com +++QUANDO MANCA POCO MENO DI UN MESE DALLA FINE DELLA STAGIONE DI PROSA DEL NUOVO TEATRO VERDI, IL DIRETTORE ARTISTICO DELLA FONDAZIONE NUOVO TEATRO VERDI CARMELO GRASSI HA INCONTRATO I GIORNALISTI P - facebook.com facebook