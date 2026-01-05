La stagione teatrale del Teatro Dante prosegue con Gin Game
Il Teatro Dante di Arezzo prosegue la sua stagione teatrale con l’appuntamento di giovedì 8 gennaio. In scena “Gin Game” di Donald L., uno spettacolo che combina profondità emotiva e sottile ironia. Un’occasione per riflettere sui rapporti umani attraverso una rappresentazione che si distingue per raffinatezza e intensità, mantenendo un ritmo coinvolgente e sobrio.
Arezzo, 5 gennaio 2026 – Giovedì 8 gennaio prosegue la stagione teatrale del Teatro Dante con uno spettacolo di grande intensità e raffinata ironia: “Gin Game” di Donald L. Coburn, con Pamela Villoresi e Giuseppe Pambieri, per la regia di Giampiero Francese. Vincitore del Premio Pulitzer, Gin Game è un’opera di straordinaria vivacità emotiva che affronta con intelligenza e profondità il tema della solitudine nella terza età, intrecciando momenti di sottile comicità a passaggi di forte tensione emotiva. I protagonisti sono Weller e Fonsia, due anziani ospiti della stessa casa di riposo, entrambi privi di legami e amicizie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
