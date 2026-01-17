Record di presenze per Toni Servillo al Teatro Verdi di Padova

Toni Servillo ha registrato un record di presenze al Teatro Verdi di Padova durante la sua unica performance con

Numeri mai registrati al Teatro Verdi di Padova per Toni Servillo, nella data unica de Il fuoco sapiente di Giuseppe Montesano, per la rassegna Fuoriserie del Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale. Sono stati ben 722 i biglietti venduti nel sold out di venerdì 16 gennaio. Un record per il teatro padovano, che conferma ancora una volta Padova come piazza teatrale di primaria importanza in Italia. Un teatro Verdi al completo in tutti gli ordini, la platea e la galleria. Merito va sicuramente alla nuova, ampliata galleria, che il Tsv - Teatro Nazionale ha inaugurato all'inizio della Stagione 2526 per rendere il Verdi un luogo di cultura sempre più inclusivo e accessibile. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

