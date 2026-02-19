Olimpiadi la nuova alleanza Due gare di Coppa del Mondo Bormio e Livigno corrono insieme

Bormio e Livigno, città italiane note per le piste di sci, sono state coinvolte in un accordo dopo le recenti Olimpiadi invernali. La causa è la crescente richiesta di eventi di alto livello, che hanno portato le due località a collaborare. Ora potrebbero accogliere due tappe di Coppa del Mondo di sci alpino, sfruttando le strutture moderne e le piste già collaudate. La decisione si basa anche sulle ottime prestazioni degli atleti italiani durante le gare recenti. La scelta finale potrebbe arrivare entro la fine dell’anno.

Bormio e Livigno, promosse dopo queste Olimpiadi, potrebbero, in futuro, ospitare due tappe di Coppa del Mondo di sci alpino. Il condizionale è d'obbligo, ma il fatto che anche i vertici dello sport nazionali e internazionali abbiano individuato nel Piccolo Tibet (Bormio in tal senso è ormai una tappa fissa) una location in grado di organizzare eventi di livello rappresenta un endorsement per Livigno in chiave coppa del mondo di sci alpino. E non solo. Il Media Hub del Fan Village ha ospitato "Una chiacchiera con Livigno", momento di confronto istituzionale. Presenti Flavio Roda, presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, Luca Moretti, presidente Livigno Next, Carlo Mornati, segretario generale del Coni, e Dario Da Zanche, presidente della Fondazione Bormio.