Coppa del Mondo Paris è secondo in discesa libera | Mi da la carica per le gare olimpiche di Bormio

Paris si piazza secondo in discesa libera a Crans Montana e si dice pronto per le Olimpiadi di Bormio. La soddisfazione dell’atleta italiano dà fiducia e spirito di squadra in vista delle prossime gare.

Crans Montana, 1 febbraio 2026 – Sono carichi gli Azzurri dello Sci Alpino, in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Nella tappa di Coppa del Mondo a Crans Montana, Dominik Paris piazza la seconda posizione in discesa libera. La gara è vinta dallo svizzero di casa Franjo Von Allmen che taglia in traguardo in 1’55?00. L’Azzurro è a 65 centesimi dal vincitore. Terzo lo statunitense Ryan Siegle Cochran (a 70 centesimi). “E’ un ottimo risultato che dà tanta carica – ha detto Paris, come riporta fisi.org -. Probabilmente non ho fatto una gara perfetta ma molto meglio di tante altre. La fiducia così aumenta.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Paris Paris

Dominik Paris si distingue nella prima prova cronometrata di Val Gardena, conquistando un ottimo terzo posto e alimentando l'ottimismo per le sfide a venire.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Festa ITALIA! GOGGIA e DELAGO sul podio in DISCESA LIBERA | PECHINO 2022 | HIGHLIGHTS

Ultime notizie su Paris Paris

Argomenti discussi: Sci alpino, discesa libera maschile: Paris secondo dietro a Von Allmen - Discesa: vince Von Allmen davanti a Paris; Discesa di Kitzbuehel, Franzoni tra i grandi, trionfa sulla Streif davanti a Odermatt!; Casse davanti a tutti nella prova di Crans Montana, 6/o Schieder, 12/o Paris: domani il via alle 11; Sci, il SuperG di Kitzbuehel LIVE.

Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Franzoni e Paris in top ten, Odermatt padroneMarco Odermatt si conferma saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino dopo la discesa di Crans Montana. oasport.it

Dominik Paris contento a metà: Felice di aver battuto Odermatt, ma distacco alto da Von AllmenDominik Paris si è classificato secondo nella discesa libera maschile di Crans Montana (Svizzera), l'ultima gara della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci ... oasport.it

LA DOMENICA DI DOMINIK Podio numero 52 in Coppa del Mondo, il secondo stagionale. Il 34° in discesa. Paris mette ancora una volta le cose in chiaro in Svizzera... TUTTI IN PIEDI PER LO SPECIALISTA #ItaliaTeam #RoadToMilanoCortina2026 FISI - - facebook.com facebook