Una donna, responsabile di un asilo nido a Brooklyn, è stata accusata di aver sottratto denaro durante l’orario di lavoro. Secondo le indagini, avrebbe usato i fondi dell’istituto per finanziare viaggi e partecipazioni a eventi legati alla WWE. Le autorità stanno valutando le prove raccolte, mentre la donna è stata sottoposta a procedimento penale.

La notizia è sospesa tra le curiosità e la cronaca, ma è successo davvero. Siamo a Brooklyn, New York, dove tra le tante attività si trova anche la scuola materna KinderHaus: un istituto scolastico appunto che accoglie circa 100 bambini la cui maggior parte ha origini (o parte di esse) tedesche e svizzere. La scuola, racconta la fondatrice Simona D’Souza, è attiva dal 2009 ed è stata la prima a garantire un’immersione linguistica nel tedesco a chi la frequenti. Tuttavia, qualcuno è riuscito a trovare altri risvolti positivi in questo istituto. Direttrice sotto accusa: almeno 350.000 dollari spesi per la WWE Si tratta di Murielle Misczak, direttrice dell’asilo dalla sua apertura. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Follie per la WWE: direttrice di asilo nido sottrae denaro sul lavoro per viaggi e show WWE

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