Milano rubano portafogli sul tram e borse in albergo | arrestati tre ladri professionisti

Nella giornata del 11 gennaio, a Milano, tre individui sono stati arrestati con l’accusa di furto. Gli agenti della questura, impegnati nel contrasto alla microcriminalità, hanno individuato e fermato i ladri professionisti responsabili di furti di portafogli e borse. L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di sicurezza volte a garantire la tutela dei cittadini e prevenire episodi di criminalità in città.

Milano, 11 gennaio – Tre ladri professionisti sono stati assicurati alle patrie galere. è il bilancio di una giornata di controlli degli agenti della questura di Milano, impegnati a contrastare i crescenti episodi di microcriminalità in città. Il primo a finire con le manette ai polsi è stato un cittadino cubano di 32 anni, con precedenti, arrestato in flagranza per furto pluriaggravato commesso a bordo di un tram e indebito utilizzo di carte di credito e due cittadini algerini di 32 e 30 anni, con precedenti, per furto aggravato in concorso compiuto all'interno di un albergo.

