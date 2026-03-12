Foggia | 123 fermati 35 verbali per monopattini e bici

Le forze dell'ordine a Foggia hanno avviato un'intensa campagna di controllo sulla circolazione dei veicoli elettrici leggeri, registrando l'identificazione di 123 soggetti e il rilascio di 35 verbali. L'operazione, condotta nelle zone più critiche del centro urbano, ha evidenziato come l'uso improprio di questi mezzi stia generando preoccupanti rischi per la sicurezza dei pedoni. L'iniziativa non è un semplice esercizio burocratico, ma risponde a una necessità urgente di riordinare lo spazio pubblico, dove monopattini e bici elettriche stanno diventando fonte di conflitto tra utenti della strada. I dati raccolti mostrano che su 100 veicoli controllati, ben 16 conducenti di monopattini sono stati sanzionati immediatamente, segnalando una diffusa ignoranza delle norme o una voluta trasgressione.