A Foggia, la Polizia di Stato continua a intervenire contro l’uso scorretto di bici e monopattini elettrici. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per verificare il rispetto delle normative e garantire la sicurezza stradale. L’attenzione si concentra sulla prevenzione di comportamenti pericolosi e sull’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Gli agenti hanno effettuato numerosi controlli nelle aree più frequentate.

Foggia: La Polizia di Stato prosegue nell’attività di contrasto all’indisciplinato utilizzo di bici e monopattini elettrici. La Questura di Foggia ha recentemente coordinato un ulteriore ed articolato servizio interforze al fine di contrastare l’indisciplinato utilizzo di bici e monopattini elettrici, al fine ultimo di sensibilizzare i cittadini al corretto utilizzo dei mezzi di c.d. “micromobilità”, il cui uso indisciplinato continua a recare disturbo ed intralcio alla libera e regolare fruizione delle strade, creando pericoli per l’incolumità dei pedoni. Le operazioni si sono concentrate nelle aree più sensibili del centro cittadino e in quelle maggiormente toccate dal fenomeno in esame ed hanno portato all’identificazione di 123 soggetti, di cui 37 con pregiudizi di polizia; al controllo di 100 veicoli. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

Foggia, stretta su bici e monopattini elettrici

